Αποκάλυψε τον εφιάλτη του βιασμού στα 14 της: Το βίντεο ανέβηκε σε σελίδα πορνό και με έλεγαν τσ@@λα

Μία 25χρονη αποκάλυψε τη φρίκη που έζησε με τον βιασμό της στην ηλικία των 14 ετών, με το βίντεο της αποτρόπαιας πράξης να ανεβαίνει σε ιστοσελίδα με πορνό.

Ο λόγος για την Ρόουζ Καλέμπα, η οποία μίλησε για τα όσα έζησε πριν από 11 χρόνια στο BBC.

Η Ρόουζ στάθηκε σε μία νοσοκόμα, η οποία ήταν η μόνη που ένιωσε τον πόνο της, καθώς της είπε: «Λυπάμαι για αυτό που σου συνέβη, η κόρη μου βιάστηκε επίσης».

Όπως δηλώνει η 25χρονη, οι περισσότεροι τότε δεν την είχαν πιστέψει, με εξαίρεση τον πατέρα και τη γιαγιά της.

Ένας ασυγκίνητος αστυνομικός, όπως και ο γιατρός της, χρησιμοποιούσαν στις εκθέσεις τους τη λέξη «υποτιθέμενος» για τον βιασμό.

‘I was raped at 14, and the video ended up on a porn site’ https://t.co/IoWCunlJAw

