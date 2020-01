Ισχυρός σεισμός στη Τζαμάικα: Εκκενώθηκαν κτίρια στο Μαϊάμι, έληξε η προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην Καραϊβική, μεταξύ της Κούβας και της Τζαμάικας, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο συναγερμός για τσουνάμι έληξε πριν λίγη ώρα.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στη θάλασσα, νότια της Κούβας και βορειοδυτικά της Τζαμάικας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), το οποίο αρχικά μιλούσε για έναν σεισμό 7,3 βαθμών.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της Τζαμάικας, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ. Έγινε επίσης αισθητή στην Αβάνα και σε επαρχίες της Κούβας.

Επιπλέον, ο σεισμός οδήγησε στην εκκένωση κτιρίων στο Μαϊάμι της Φλόριντας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, κτίρια σείστηκαν στο κέντρο του Μαϊάμι.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι έκανε λόγο για κύματα ενός μέτρου και αφορά τις ακτές του Μεξικού, του Μπελίζ, της Κούβας, της Ονδούρας, της Τζαμάικας και των νήσων Κέιμαν, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι.

My brother is in downtown Miami and they felt it there! They are evacuating some buildings. #JamaicaEarthquake

— Sela Bella (@Selabellas) January 28, 2020