Αστροναύτες διαβάζουν από το διάστημα βιβλία σε μικρά παιδιά για να κοιμηθούν

Ποιο παιδάκι δε λατρεύει ν' ακούει μια ιστορία λίγο πριν κοιμηθεί; Για όσους γονείς δεν έχουν την υπομονή να διαθέσουν αυτόν τον πολύτιμο χρόνο, υπάρχουν βοηθοί: αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό! Χάρη στο πρόγραμμα «Story Time from Space», το οποίο ξεκίνησε πριν δυο χρόνια και συνεχίζει, μέλη του πληρώματος του Σταθμού διαβάζουν από εκεί ψηλά σε μικρά παιδιά, πριν βαρύνουν τα βλέφαρά τους δημοφιλή παιδικά βιβλία.

Το ειδικό πρόγραμμα του Global Space Education Foundation εκπόνησαν η εκπαιδευτικός Patricia Tribe και ο πρώην διευθυντής εκπαίδευσης στο Space Center Houston - και αστροναύτης - Benjamin Alvin Drew Jr, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορειο Ειδήσεων.

Τα βιβλία μεταφέρονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου οι αστροναύτες εργάζονται σε διάφορες αποστολές. Οι ίδιοι ηχογραφούν τους εαυτούς να διαβάζουν τα βιβλία και το αντίστοιχο βίντεο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας και στο YouTube.

Μετά από έρευνα για τη φιλαναγνωσία και τις δεξιότητες στην επιστήμη στις ΗΠΑ, η Tribe συνειδητοποίησε πόσο αναγκαία είναι η βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων και αποφάσισε να δημιουργήσει κάτι που να συνδυάζει τα δύο, την επιστήμη και την ανάγνωση. «Τι καλύτερα πρότυπα (από τους αστροναύτες) υπάρχουν για να προσελκύσουν τα παιδιά στην επιστήμη και στην ανάγνωση; Δεν βλέπεις μόνο και δεν ακούς μόνο να σου διαβάζουν βιβλία, βλέπεις πώς είναι μέσα ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός» είπε στο Huffington Post.

Ο πρώτος που διάβασε βιβλίο σε παιδάκια, ενώ ο ίδιος ήταν σε τροχιά γύρω από τη Γη, ήταν ο συνιδρυτής του προγράμματος Dew Jr. Και το βιβλίο που διάβασε ήταν το «Max Goes to the Moon», μια ιστορία για την τελευταία πτήση του Discovery. Οι αστροναύτες εν πτήσει διαβάζουν στα παιδάκια μόνον βιβλία με ακριβείς πληροφορίες. «Δεν θέλουμε να διαιωνίζουμε την παραπληροφόρηση» τόνισε η Patricia Tribe. Και για να δίνουν περισσότερες πληροφορίες στα παιδάκια, οι αστροναύτες κάνουν και διάφορα επιστημονικά πειράματα στον Σταθμό. Τα οποία επίσης βιντεοσκοπούνται.