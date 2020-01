Σκληρές εικόνες: 8χρονος του ISIS εκτελεί Χριστιανό – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να εκδικηθούμε»

Εικόνες φρίκης στη Νιγηρία, όπου ένα οκτάχρονο αγόρι των τζιχαντιστών εκτελεί Χριστιανό κρατούμενο στέλνοντας απειλητικό μήνυμα εκδίκησης για λογαριασμό του ISIS.

Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από μία τρομοκρατική ομάδα που συνδέεται με τον ISIS και κυκλοφόρησε το πρακτορείο ειδήσεων Amaq.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ένα 8χρονο αγόρι να εκτελεί Νιγηριανό Χριστιανό, σε μία άγνωστη περιοχή του Μπόρνο, της Νιγηρίας.

Μάλιστα το παιδί στο βίντεο προειδοποιεί τους Χριστιανούς πως: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να εκδικηθούμε για όλο το αίμα που χύθηκε».

Το παραπάνω καρέ από το φρικιαστικό βίντεο δημοσιεύτηκε στο «SITE Intelligence Group», ενός οργανισμού που παρακολουθεί τη δραστηριότητα των τζιχαντιστών και τη διευθύντρια, Ρίτα Κατς, να δηλώνει πως: «Δεν υπάρχει τέλος στην ανηθικότητα του ISIS».

Το αγόρι φέρεται να προέρχεται από την τρομοκρατική οργάνωση της Ισλαμικής Επαρχίας Δυτικής Αφρικής.

Ο ISIS τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε πολλές επιθέσεις εναντίον Χριστιανών, με την Ρίτα Κατς να τονίζει πως το συγκεκριμένο βίντεο ήταν μία «επιστροφή στις ημέρες όπου η τρομοκρατική οργάνωση χρησιμοποιεί παιδιά για εκτελέσεις.

Σημειώνεται πως οι τζιχαντιστές έχουν χρησιμοποιήσει μικρά παιδιά, τα οποία αποκαλούν «μικρά παιδιά του χαλιφάτου» με σκοπό να προβάλλουν δολοφονίες κρατουμένων, σε προπαγανδιστικά βίντεο.

Προσοχή, παρακάτω ακολουθεί το βίντεο της εκτέλεσης με σκληρές εικόνες

18JAN; #Daesh #ISIS #ISIL #Amaq video release from #Borno #Nigeria show the #execution of a #Christian by a young child pic.twitter.com/Ya7O1dSVP5

— Tommy Atkins (@tommyatkinsMENA) January 19, 2020