Ένταση στη Λιβύη: Ποδοπατούν φωτογραφίες του Ερντογάν – «Όχι άλλο αίμα μας για τους τρομοκράτες του»

Εκρηκτικό είναι το κλίμα στη Λιβύη, λίγες μέρες πριν από τη διάσκεψη του Βερολίνου.

Διαδηλωτές από την ανατολική Λιβύη μπήκαν σήμερα στο λιμάνι εξαγωγής πετρελαίου της Ζουεϊτίνα, στα νοτιοδυτικά της Βεγγάζης και ανακοίνωσαν ότι το κλείνουν, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έναν μηχανικό.

Ηγέτες φυλών από την ανατολική και τη νότια Λιβύη ζήτησαν χθες 17 Ιανουαρίου να κλείσουν οι τερματικοί σταθμοί, διαμαρτυρόμενοι επειδή, όπως λένε, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA) που εδρεύει στην Τρίπολη χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να πληρώνει ξένους μαχητές.

Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως ήταν η αρχή... Και αυτό γιατί οι φύλαρχοι των μεγαλυτέρων φυλών της Λιβύης που στην πλειοψηφία τους ελέγχονται από τον απελευθερωτικό στρατό (LNA) του στρατάρχη, Χαλίφα Χαφτάρ ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να κλείσουν όλες τις πετρελαιοπαραγωγικές πηγές της χώρας, προκειμένου να πιέσουν ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση του Φαγιέζ Αλ Σάρατζ (GNA).

«Όχι άλλο πετρέλαιο για τους τρομοκράτες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το αίμα μας είναι είναι πιο πολύτιμο. Οι πετρελαιοπηγές κλείνουν. Το λιμάνι Tubrok θα κλείσει μόλις γεμίσει το ελληνικό τάνκερ», ανέφεραν οι φύλαρχοι σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους πατούσαν πάνω στα παραδοσιακά χαλιά αλλά και σε τεράστιες φωτογραφίες του προέδρου της Τουρκίας σε μία άκρως συμβολική κίνηση για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά τη μεταφορά Σύρων μισθοφόρων που μετέφερε η Τουρκία στην Τρίπολη.

Επιπλέον, ανακοίνωσαν το κλείσιμο των δύο μεγαλύτερων πετρελαιοπηγών οι εκπρόσωποι της φυλής AlMagarba στο ομώνυμο οροπέδιο της κεντρικής Λιβύης και λίγες ώρες αργότερα ακολούθησαν και οι AlZuwia.