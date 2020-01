Αυστραλία: Κόρη νεκρού πυροσβέστη παίρνει το κράνος και το μετάλλιο του στην κηδεία του

Τραγικό θάνατο βρήκε, κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στην Αυστραλία, ο 36χρονος πυροσβέστης Andrew O'Dwyer, πατέρας της μόλις 19 μηνών Charlotte.

Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε σε ένα φορτηγάκι που κατευθυνόταν στον τόπο κατάσβεσης της φωτιάς στο Μπάξτον, νότια του Σίδνεϊ.

Η μικρή, ντυμένη στα λευκά, παραβρέθηκε στην κηδεία του μπαμπά της, όπου και έλαβε από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Shane Fitzsimmons το κράνος του και ένα μετάλλιο, σύμφωνα με το Sky News.

«Η Charlotte πρέπει να ξέρει ότι ο μπαμπάς της ήταν ένας σπουδαίος άνδρας, χωρίς ίχνος εγωισμού, που έφυγε μόνο και μόνο γιατί ήταν ήρωας» είπε στον επικήδειο ο Fitzsimmons.

Οι φωτιές έχουν καταστρέψει εκτάσεις στην Αυστραλία που φτάνουν σε μέγεθος τη Νότια Κορέα, χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι, ενώ τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Δείτε το βίντεο:

Fireman Andrew O'Dwyer was killed fighting bushfires in New South Wales.

At his funeral, his young daughter was presented with a medal by the fire commissioner, and given her father's helmet.

To read more about the fires in Australia, click here: https://t.co/pByfwVdFUG pic.twitter.com/idqbtbgVFc

— Sky News (@SkyNews) 7 Ιανουαρίου 2020