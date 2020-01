«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ιράν βομβάρδισε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ

Πολλαπλές επιθέσεις με δεκάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στο δυτικό Ιράκ εξαπέλυσε η Τεχεράνη τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι στόχος ήταν η αεροπορική βάση Άιν Αλ Άσαντ και μία ακόμα μία στην Ιρμπίλ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι εκτοξεύθηκαν τουλάχιστον 35 βαλλιστικοί πύραυλοι. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επιβεβαίωσε την πληροφορία, κάνοντας λόγο για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δύο αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ. Οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ανακοίνωσε ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους εναντίον βάσης την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια.

Ξεκαθάρισαν πως πρόκειται για αντίποινα και διαμήνυσαν ότι θα προχωρήσουν σε νέα, «ακόμα πιο συντριπτικά» αντίποινα σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Ιανουαρίου 2020