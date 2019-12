Λιβύη: Εντολή Χαφτάρ για την κατάληψη της Τρίπολης

Ο διοικητής του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος διέταξε τις δυνάμεις να προχωρήσουν προς την Τρίπολη.

«Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης είναι ο αδιαμφισβήτητος θριαμβευτής στη μάχη της Τρίπολης», ανέφερε στην ομιλία του όπως μεταδίδει το «alarabiya».

Μάλιστα, στρατηγός Χαφτάρ προέτρεψε τους αντιπάλους να παραδώσουν τα όπλα τους καθώς έτσι θα εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους.

Η πρωτεύουσας της Λιβύης ελέγχεται για την ώρα από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Φαγέζ αλ-Σάρατζ, με τον οποίο ο Ταγίπ Ερντογάν, υπέγραψε πρόσφατα το μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

