Φωτογραφία του 1898 δείχνει ένα κορίτσι ολόιδιο με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Είναι η 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια της κλιματικής αλλαγής, Γκρέτα Τούνμπεργκ, ένας ταξιδιώτης στο χρόνο που ήρθε να μας σώσει;

Στο Twitter άρχισαν να διακινούνται διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία από το μακρινό 1898 που έχει τραβηχτεί στο Yukon του Καναδά και απεικονίζει ένα κορίτσι που είναι ίδιο εμφανισιακά με την Γκρέτα σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν 120 χρόνια, αυτή η νέα αγαπημένη μου συνωμοσία» έγραψε ένας χρήστης.

«Δεν είμαι φαν των θεωριών συνωμοσίας αλλά είναι 100% ότι έχει ταξιδέψει στο χρόνο» έγραψε ένας άλλος.

«Είναι ταξιδιώτης στο χρόνο και ήρθε να μας προειδοποιήσει για το μέλλον μας. Αυτή είναι η μόνο εξήγηση» έγραψε τρίτος χρήστης του Twitter.

Κάποιος άλλος είπε ότι παρόλο που η φωτογραφία είναι από το αρχείο του Πανεπιστημίου κάποιος την έχει επεξεργαστεί στο photoshop καθώς οι δύο κοπέλες είναι ίδιες.

A new conspiracy theory this morning is claiming climate change activist Greta Thunberg is a time traveller, after internet users discovered an image taken 121 years ago featuring a girl bearing a striking resemblance to the Swedish teen. Can you see the similarity? #9Today pic.twitter.com/z60qgbSfie

— The Today Show (@TheTodayShow) 19 Νοεμβρίου 2019