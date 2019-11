Ανησυχία ΟΗΕ για τη χρήση πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτών στο Ιράν

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε την Τρίτη βαθιά ανησυχία για την χρήση από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πραγματικών πυρών κατά των διαδηλωτών και κάλεσε τις αρχές του Ιράν να θέσουν υπό έλεγχο τη χρήση βίας για τη διάλυση των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που πυροδοτήθηκαν από την αύξηση στην τιμή της βενζίνης.

Ο Ρούπερτ Κόλβιλ, ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κάλεσε επίσης τις αρχές του Ιράν να αποκαταστήσουν την παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η οποία έχει διακοπεί από το Σάββατο, και να σεβαστούν το δικαίωμα των διαδηλωτών στην ελευθερία της έκφρασης και στις ειρηνικές συγκεντρώσεις.

Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ έχει αναφορές για δεκάδες νεκρούς, σημείωσε ο Κόλβιλ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη και σημείωσε ότι το μέγεθος των απωλειών είναι «σαφώς πολύ σοβαρό».

Ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επέρριψε την Κυριακή την ευθύνη για τις ταραχές σε ξένους εχθρούς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και κατήγγειλε «κακοποιά στοιχεία» αναφερόμενος στους διαδηλωτές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σήμερα ο εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών του Ιράν δήλωσε ότι περιορίστηκαν οι διαμαρτυρίες που πυροδοτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την αύξηση στην τιμή της βενζίνης και ότι η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί σήμερα, μία ημέρα μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα αναλάβουν «αποφασιστική» δράση αν δεν σταματήσουν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ωστόσο βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αψηφώντας τον αποκλεισμό του ίντερνετ δείχνουν ότι οι διαμαρτυρίες συνεχίζονταν σε διάφορες περιοχές χθες Δευτέρα το βράδυ και ότι υπήρχε ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους. Το Reuters δεν κατάφερε να επαληθεύσει τις εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

This is Tehran.

The people of Iran are dying in silence#IranProtests pic.twitter.com/slrO0RTF8a

— فالح الشبلي (@falih_448) November 19, 2019