Αερογραμμές της Ασίας διακόπτουν τις πτήσεις προς το Χονγκ Κονγκ καθώς μαίνονται οι ταραχές

Η μία μετά την άλλη αερογραμμές της Ασίας διακόπτουν τις πτήσεις τους προς το Χονγκ Κονγκ, για τις προσεχείς εβδομάδες, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται και διογκώνονται, με συχνά ξεσπάσματα βίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, πτήσεις ακύρωσαν οι PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk της Ινδονησίας, SpiceJet Ltd της Ινδίας, AirAsia Group Bhd της Μαλαισίας και οι φιλιππινέζικες PAL Holdings Inc και Cebu Air Inc.

Οι ακυρώσεις γίνονται με φόντο τα νέα επεισόδια στο Χονγκ Κονγκ, όπου η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει με δακρυγόνα τους διαδηλωτές σε πανεπιστήμιο, ενώ εξοπλισμένοι με μολότοφ περίμεναν τις αρχές να προσπαθήσει να τους βγάλει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι ταραχές, που μετρούν πλέον σχεδόν έξι μήνες, καθώς και ο κλιμακούμενος κινεζο-αμερικανικός εμπορικός πόλεμος, έχουν οδηγήσει το Χονγκ Κονγκ, που είναι συνηθισμένο σε ευημερία, σε ύφεση για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία.

Η Garuda μείωσε τις εβδομαδιαίες πτήσεις στο Χονγκ Κονγκ σε τέσσερις από 21, έως τα μέσα Δεκεμβρίου, η SpiceJet ανέστειλε το δρομολόγιο Μουμπάι - Χονγκ Κονγκ έως τα μέσα Ιανουαρίου και η AirAsia σταμάτησε τις πτήσεις από την Κουάλα Λουμπούρ και την Κότα Κινάμπαλου για τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.Η τελευταία έδωσε ως εξήγηση το ότι ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε τους τελευταίους μήνες κι έτσι πρόκειται για κίνηση προσαρμογής.

Εκπρόσωπος της PAL Holdings' Philippine Airlines ανακοίνωσε πως ο αερομεταφορέας χρησιμοποιεί πλέον μικρότερα αεροπλάνα για το Χονγκ Κονγκ καθώς οι επιβάτες αναβάλλουν τα ταξίδια τους για λόγους ασφαλείας ενώ περιόρισε τις ημερήσιες πτήσεις από τη Μανίλα από πέντε σε τέσσερις.

Εκπρόσωπος της Cebu Air's Cebu Pacific ανέφερε πως οι πτήσεις περιορίστηκαν λόγω μείωσης της ζήτησης και πως διατηρεί το δρομολόγιο Πουέρτο Πρινσέσα προς Χονγκ Κονγκ τις Κυριακές, όπως είναι το πρόγραμμα.

Οι αεροπορικές αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν χθες μείωση 13% στον αριθμό των επιβατών και 6,1% στον αριθμό των πτήσεων- τη μεγαλύτερη μείωση από την έναρξη των ταραχών. Πρόσθεσε πως ολοένα και περισσότεροι χρησιμοποιούν πλέον το Χονγκ Κονγκ ως ενδιάμεσο σταθμό παρά ως προορισμό.

Διψήφια πτώση της ζήτησης στις «τοπικές πτήσεις»ανακοίνωσαν και κινεζικές αερογραμμές τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η Ουάσινγκτον στηλιτεύει την «αδικαιολόγητη χρήση βίας»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταδικάζει την «αδικαιολόγητη χρήση βίας» στο Χονγκ Κονγκ και καλεί το Πεκίνο να προασπίσει την ελευθερία της περιοχής, δήλωσε ανώτερο στέλεχός της χθες Κυριακή, καθώς διαδηλωτές ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία πριν περικυκλωθούν και αποκλειστούν στο εσωτερικό ενός από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια.

«Καταδικάζουμε την αδικαιολόγητη χρήση βίας και προτρέπουμε όλα τα μέρη να απόσχουν από τη βία και να κάνουν εποικοδομητικό διάλογο», δήλωσε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι ΗΠΑ αναμένουν το Πεκίνο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του βάσει της κοινής σινοβρετανικής διακήρυξης και να προστατεύσει την ελευθερία, το νομικό σύστημα και τον δημοκρατικό τρόπο ζωής» του Χονγκ Κονγκ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ απέκλεισε χθες την Πολυτεχνική Σχολή, ενώ ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια στην πιο τουριστική συνοικία της πόλης χθες, δεύτερη ημέρα επεισοδίων, που εντείνουν την ανησυχία ότι επίκειται αιματηρή καταστολή στον ασιατικό χρηματοοικονομικό κόμβο.