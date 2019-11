Γκρέτα Τούνμπεργκ: Ταξιδεύει με καταμαράν από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη

Η έφηβη ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ έφυγε σήμερα από τις ΗΠΑ με καταμαράν, έπειτα από δύο μήνες στη Βόρεια Αμερική και κατευθύνεται στην Ευρώπη, όπου σκοπεύει να πάρει μέρος στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα COP 25, που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ επιβιβάστηκε με τον πατέρα της Σβάντε στο καταμαράν La Vagabonde, το οποίο ανήκει σε ένα νεαρό ζευγάρι από την Αυστραλία, το οποίο ζει εκεί μαζί με το αγοράκι του ηλικίας 11 μηνών.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που γνώρισα στη Βόρεια Αμερική για την απίστευτη φιλοξενία τους», έγραψε η Γκρέτα σε μήνυμά της στο Twitter, έχοντας ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της.

«Πλέουμε προς το σπίτι» συμπλήρωσε, αναρτώντας και τον σύνδεσμο για να παρακολουθεί όποιος θέλει το δρομολόγιο του καταμαράν.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 12, 2019