Νεκρός 25χρονος Κούρδος διαδηλωτής: Τον πάτησε τουρκικό τεθωρακισμένο

Τουρκικό τεθωρακισμένο όχημα σκότωσε Κούρδο διαδηλωτή στα βορειοανατολικά σύνορα της Συρία την Παρασκευή (8/11), ο οποίος βρισκόταν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τις ρωσικοτουρκικές περιπολίες, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Ο Μουσταφά Μπαλί των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων επιβεβαίωσε το γεγονός για τον νεκρό Κούρδο άντρα.

Sarkhuabun, a young man from the village of Til Jamal was killed when a Turkish armored vehicle ran over him during Ru&Tr joint patrols in Malikiya. We hold Russia, who claimed the region would be safer without the SDF and with joint patrols, responsible for this murder.

Μάλιστα το κέντρο ενημέρωσης «Rojava Information Center» ανέβασε ένα βίντεο από την ένταση που δημιουργήθηκε και σημειώνει πως νεκρός είναι ο 25χρονος Serxwebun Ali.

To περιστατικό συνέβη στο χωριό Serimsagh, ενώ επίσης 10 διαδηλωτές νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά τη χρήση δακρυγόνων από τους Τούρκους στρατιώτες.

We can confirm reports that 25-year-old Serxwebun Ali was killed by a Turkish armoured vehicle which ran him over during a joint Turkish-Russian patrol in Serimsagh village, near Derik.

10 civilians were also hospitalised as the Turkish troops fired tear-gas on protesters. pic.twitter.com/Np6tIwntmq

