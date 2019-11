Αυτές είναι οι πέντε συχνότερες επιστημονικές λέξεις-κλειδιά

Το επιστημονικό περιοδικό Nature, που θεωρείται κορυφαίο στον κόσμο μαζί με το Science, εξέδωσε ειδικό τεύχος με αφορμή τα 150 χρόνια του, καταγράφοντας σε διαχρονική έρευνά του πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος της επιστήμης με το πέρασμα του χρόνου.

Το πρώτο τεύχος του «Nature», το οποίο σήμερα διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες, κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου 1869 στο Λονδίνο και έκτοτε στο περιοδικό έχουν παρουσιαστεί για πρώτη φορά μερικές από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις, με πιο διάσημη την ανακοίνωση της δομής της διπλής έλικας του DNA τον Απρίλιο του 1953. Στην πορεία η επιστήμη διεθνώς υπέστη σημαντικές μεταμορφώσεις και αυτό αντανακλάται στo «Nature».

Είναι ενδεικτικό ότι στην τρέχουσα δεκαετία οι πέντε συχνότερες λέξεις-κλειδιά στους τίτλους των επιστημονικών δημοσιεύσεων του είναι κατά σειρά «κύτταρο», «κβαντική», «DNA», «πρωτεΐνη» και «υποδοχέας», ενώ στην δεκαετία του 1870 η αντίστοιχη πρώτη πεντάδα ήταν «σέλας», «Ήλιος», «μετέωρο», «νερό» και «Γη». Είναι αξιοσημείωτο ότι στην εποχή μας οι τέσσερις λέξεις της πρώτης πεντάδας προέρχονται από τη βιολογία, ενώ πριν 150 χρόνια οι πέντε πρώτες προέρχονταν από την αστρονομία και την φύση. Επίσης, όσο περνάνε τα χρόνια κερδίζουν έδαφος οι πιο εξειδικευμένες επιστημονικές έννοιες έναντι των πιο γενικών.

Μετά τη δεκαετία του 1960 σχεδόν τα μισά άρθρα του «Nature» (το 48%) προέρχονται από το ευρύτερο βιοϊατρικό πεδίο των Επιστημών της Ζωής. Επίσης μετά το 1930 το πεδίο της φυσικής χάνει σταδιακά έδαφος, ενώ κερδίζουν οι επιστήμες της Γης και του διαστήματος, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

This week on the Nature cover: 150 years of Nature. A web of multidisciplinary research and discovery. Browse the issue here: https://t.co/uNL8DZhtuU #Nature150 pic.twitter.com/XqfCb3oeiK

— nature (@nature) November 6, 2019