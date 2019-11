Πυροβολισμοί σε Halloween πάρτι: Αναφορές για τέσσερις νεκρούς

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην Ορίντα της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε πάρτι για το Halloween.

Σύμφωνα με αναφορές στα τοπικά Μέσα στο πάρτι βρισκόντουσαν περίπου 100 νεαροί και γίνεται λόγος για τέσσερις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Orinda Police Department and Contra Costa County Office of the Sheriff are working a multiple shooting in Orinda. Investigation is active. Details coming later.

