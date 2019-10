Προειδοποίηση Ερντογάν στην Ευρώπη για βόμβες στους δρόμους, βανδαλισμούς και θάνατο

Προειδοποίηση προς την Ευρώπη εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε σημερινή του ομιλία στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, βόμβες θα αρχίσουν να εκρήγνυνται στους δρόμους των ευρωπαϊκών χωρών, τα όπλα θα σκορπίσουν τον θάνατο και θα γίνονται εκτεταμένοι βανδαλισμοί.

In Parliament speech today, #Turkey's President #Erdogan predicted bombs will start exploding in European streets, guns will rain death and vandalism will spread all over. He accused Europe of supporting and protecting terror groups against his supporters in Turkish diaspora. pic.twitter.com/4kjDC7MAaY

