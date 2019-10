Πυροβολισμοί σε Halloween πάρτι στην Καλιφόρνια: Σκηνικό χάους αντίκρισαν οι αρχές

Σε εφιάλτη μετατράπηκε πάρτι για το Halloween σε σπίτι στην Καλιφόρνια, όπου έπεσαν τουλάχιστον 12 πυροβολισμοί με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμα εννέα να τραυματιστούν.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί και ότι εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονγκ Μπιτς στην Καλιφόρνια διευκρίνισε ότι ειδοποιήθηκε για να σπεύσει στο σπίτι γύρω στις 10:44 μμ τοπική ώρα και βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα, όπως το περιέγραψαν οι αρχές, περιστατικό μαζικών απωλειών εξαιτίας πυροβολισμών.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Τζέικ Χέφλιν δήλωσε ότι οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σπίτι «ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό χάους», όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες και παραμένει ασαφές αν αυτός που άνοιξε πυρ στο σπίτι εξακολουθεί να διαφεύγει, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Ένας 41χρονος, ο οποίος ζει εκεί κοντά, δήλωσε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς και λιγότερο από δέκα λεπτά αργότερα σειρήνες περιπολικών της αστυνομίας.

Ορισμένοι άλλοι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν έως και 20 πυροβολισμούς.

#BREAKING At least 3 dead, seven injured by gunfire at Long Beach homehttps://t.co/qCM6HJQHkT

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 30, 2019