Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι: Ένα μονοπάτι τρόμου και θανάτου

Ο Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1971 και αυτοανατινάχθηκε, σύμφωνα με την επίσημη αμερικανική εκδοχή, όπως την παρουσίασε ο ίδιος ο Τραμπ, δίνοντας τέλος στη ζωή του σε ηλικία 48 ετών.

Για πολλά χρόνια υπήρξε ο πλέον μισητός εχθρός της Δύσης μετά τον θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Ο Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι άφησε πίσω του μέσα από την δράση του Ισλαμικού Κράτους μια ιστορία φρίκης και σφαγών που συγκλόνισαν όλο τον κόσμο

Ανακήρυξε την ίδρυση του ISIS τον Ιούλιο του 2014 που ήλεγχε εκείνη την περίοδο μέρος του Ιράκ και της Συρίας σύμφωνα με το Reuters.

Σφαγές, γενοκτονίες, βιασμοί συνόδευσαν την ύπαρξη του Ισλαμικού Κράτους.

Οι ΗΠΑ τον είχαν επικηρύξει με 25 εκατομμύρια δολάρια, ποσό ίδιο με εκείνο του Μπιν Λάντεν.

Γεννήθηκε ως Ιμπραϊμ Αγουάντ Αλ Σαμαραϊ το 1971 στο Τομπτσι, μια φτωχή περιοχή κοντά στην πόλη Σαμάρα βόρεια της Βαγδάτης.

Στην οικογένειά του υπήρχαν ιερείς από τους υπερσυντηρητικούς Σαλαφιστές του Σουνιτικού Ισλάμ.

Εντάχθηκε στις τάξεις τους κατά την εξέγερση κατά των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ το 2003 και συνελήφθη από τους Αμερικανούς. Τον άφησαν ένα χρόνο αργότερα θεωρώντας πως ήταν απλά ένας πολιτικός ηγέτης και όχι στρατιωτική απειλή.

Τράβηξε την προσοχή του κόσμου τον Ιουλίου του 2014 όταν εξήγγειλε την παλινόρθωση του Χαλιφάτου

