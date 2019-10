Στα σκουπίδια βρέθηκε η σορός ενός 3χρονου κοριτσιού

Νεκρή βρέθηκε μέσα σε έναν κάδο σκουπιδιών η 3χρονη Kamille McKinney, η οποία είχε απαχθεί από ένα πάρτι γενεθλίων στην Αλαμπάμα πριν από δύο εβδομάδες.

Για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας βρίσκονται ήδη στα χέρια της Αστυνομίας ο 39χρονος Patrick Stallworth και η σύντροφός του, η 29χρονη Derick Brown, αναφέρει ο Independent.

Εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν στις 12 Οκτωβρίου τη μικρή να φοράει ένα ροζ μπλουζάκι με τη Μίνι Μάους και να παίζει με ένα άλλο παιδί σε σπίτι στο χωριό Τομ Μπράουν. Στη συνέχεια φαίνονται οι δύο κατηγορούμενοι να προσπαθούν να δελεάσουν το παιδί με γλυκά.

«Η Kamille άγγιξε ένα ολόκληρο έθνος. Αυτό το μικρό παιδί έστειλε σε όλο το έθνος ένα μήνυμα ότι όλοι πρέπει να είμαστε περισσότερο επιμελείς και να προστατεύουμε τα παιδιά. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να περάσει σε νεαρές μαμάδες, γιαγιάδες και όλο το Μπέρμινγχαμ. Χρειάζεται μόνο ένα δευτερόλεπτο» είπε ο επικεφαλής της Αστυνομίας του Μπέρμινγχαμ Πάτρικ Σμιθ.

BREAKING: The body of 3-year-ole Kamille “Cupcake” McKinney was found today in a dumpster. This is not the resolution we were hoping for. I think the entire community is heartbroken tonight. pic.twitter.com/GKbqFkJccz

#AmberAlert: SUV matching the description of the one sought by @BhamPolice in the kidnapping of 3-year-old Kamille "Cupcake" McKinney is hauled away from condos in Center Point, where a person of interest was taken into custody https://t.co/WIrm2aRjI5 pic.twitter.com/bXovmNhQfV

— #WVTM13 (@WVTM13) 14 Οκτωβρίου 2019