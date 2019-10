Ραγδαίες εξελίξεις στα Σκόπια μετά το «όχι» της ΕΕ: Πιθανή παραίτηση Ζάεφ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΠΓΔΜ μετά από το γαλλικό βέτο και το «όχι» από την ΕΕ στην ένταξή της, με διεθνή Μέσα να αναφέρονται σε πληροφορίες ότι ο Ζόραν Ζάεφ αναμένεται να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων αναμένεται να πραγματοποιήσει διάγγελμα για να ενημερώσει το λαό της χώρας του για τις εξελίξεις ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο συνάντηση των πολιτικών αρχηγών.

Ήδη ο πρόεδρος του αλβανικού κόμματος DUI, Αλί Αχμέτ δέχτηκε πρόσκληση για συνάντηση την Κυριακή. Για σήμερα 18 Οκτωβρίου εξάλλου προγραμματίστηκε συνάντηση του Ζάεφ με τον επικεφαλής του VMRO Χρίστιαν Μικόσκι ο οποίος ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει αποτύχει σε όλα.

Το πιο πιθανό, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας, ακόμα και τα εντόνως φιλοκυβερνητικά, είναι ο Ζάεφ να ανακοινώσει την παραίτησή του κατά το διάγγελμά του.

Μάλιστα, το ιταλικό ANSA το οποίο επικαλείται διπλωματικές πηγές της ΕΕ, αναφέρει ότι ο Ζόραν Ζάεφ έχει ήδη παραιτηθεί. Στο μεταξύ, ελληνικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός των Σκοπίων δεν έχει παραιτηθεί.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα κάλεσε τον Ζόραν Ζάεφ να μην παραιτηθεί μιας και έχει ακόμα να δώσει πολλά ενώ ο Ιταλός πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ιστορικό λάθος.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Νικολα Ντιμιτρόφ έγραψε στο twitter: «Αν δεν ισχύουν οι δεσμεύσεις της Ευρώπης, που έχουν δοθεί ήδη από το 2003, οι πολίτες της χώρας μας θα πρέπει να το ξέρουν».

The least that the European Union owes the region is to be straightforward with us. If there is no more consensus on the European future of the Western Balkans, if the promise of Thessaloniki 2003 does not stand, the citizens deserve to know. 1/3

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) October 18, 2019