Αποφασίστηκε κατάπαυση πυρός για 5 μέρες στη Συρία

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς ανακοίνωσε πως επιτεύχθηκε μια συμφωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για μια εκεχειρία διάρκειας 5 ημερών στη βορειοανατολική Συρία.

Όπως εξήγησε, η Τουρκία θα παύσει για 120 ώρες τη στρατιωτική της επιχείρηση ώστε να επιτρέψει την απόσυρση των δυνάμεων της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG.

Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται, τόνισε, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση θα τερματιστεί όταν η απόσυρση ολοκληρωθεί.

Vice Pres. Pence: "I'm grateful for the president's leadership. I'm grateful for the more than five hours of negotiations with Pres. Erdogan...that arrived at a solution that we believe will save lives." https://t.co/o4UjO7BtjE pic.twitter.com/Q0nP5C1rVT — ABC News (@ABC) 17 Οκτωβρίου 2019

Τα νέα επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα Tweet που έγραφε: «Εξαιρετικά νέα από την Τουρκία. Σε λίγο η συνέντευξη Τύπου. Ευχαριστώ κύριε Ερντογάν. Εκατομμύρια ζωές ανθρώπων θα σωθούν».

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Οκτωβρίου 2019

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Αυξάνονται οι νεκροί στη Συρία

Μετά από 8 μέρες μαχών, η τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη βορειοανατολική Συρία έχει οδηγήσει στο θάνατο 224 μαχητές των υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και 183 αντάρτες που φέρουν τη στήριξη της Τουρκίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από τις μάχες έχουν χάσει τη ζωή τους επίσης 72 άμαχοι, πρόσθεσε το Παρατηρητήριο.

Από την πλευρά του τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως σε 702 ανέρχεται ο αριθμός των «τρομοκρατών» των κουρδικών οργανώσεων PKK, PYD και YPG που «εξουδετερώθηκαν» έπειτα την έναρξη της στρατιωτικής επέμβασης της Τουρκίας στη βόρεια Συρία. Με τον όρο «εξουδετέρωση» οι τουρκικές αρχές υπονοούν ότι οι εν λόγω «τρομοκράτες» είτε παραδόθηκαν, είτε σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν.

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί τον όρο «τρομοκράτες» όταν αναφέρεται στα μέλη της εκτός νόμου αυτονομιστικής οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και στην συροκουρδική πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που η Άγκυρα θεωρεί ως παρακλάδι του PKK στη Συρία.

Κυρώσεις από Αμερικανούς Γερουσιαστές στην Τουρκία

Αμερικανοί γερουσιαστές ανακοίνωσαν σήμερα ένα νομοσχέδιο που προβλέπει ευρείες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για την επίθεσή της στη Συρία.

Το νομοσχέδιο της Γερουσίας, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, στοχεύει Τούρκους αξιωματούχους και προβλέπει κυρώσεις για την αγορά από την Τουρκία των ρωσικών πυραύλων S-400.

Ο Ρεπουμπλικανός Λίντσεϊ Γκρέιαμ, γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα, προέβλεψε ότι το νομοσχέδιο θα λάβει ισχυρή στήριξη από τα δύο κόμματα.