Οι δεσμοί Ιταλίας – ΗΠΑ από την… Αρχαία Ρώμη και οι απίθανες αντιδράσεις της μεταφράστριας του Τραμπ

Είναι ξανθιά, ξέρει Ιταλικά και Αγγλικά και είναι το νέο «είδωλο» του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες μιας και η εκφραστικότητά της δεν πέρασε απαρατήρητη σε χιλιάδες τηλεθεατές.

Ο λόγος για τη μεταφράστρια του Τραμπ που ακούγοντας όσα έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος και έπρεπε να τα μεταφράσει στο πρόεδρο της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα αντιδρούσε με έντονες ματιές και απίστευτες γκριμάτσες.

Η μεταφράστρια αντιδρούσε όπως θα αντιδρούσαμε όλοι σε αυτά που έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η αποκορύφωση ήλθε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι σύμμαχοι από την Αρχαία Ρώμη!

Watching MSNBC cover Italian President Sergio Mattarella’s visit to White House and the bewilderment on his translator’s face as she translates Trumpese to English then to Italian. pic.twitter.com/TV4iXfP75c

Οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι τόσο δεμένες από την κοινή πολιτιστική και πολιτική κληρονομία που μοιράζονται χιλιάδες χρόνια από την Αρχαία Ρώμη», είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε, επίσης, και την κληρονομία του Χριστόφορου Κολόμβου. «Τη Δευτέρα, αποτίσαμε φόρο τιμής στον Ιταλό εξερευνητή ο οποίος ηγήθηκε της ανακάλυψης του Νέου Κόσμου, του κυρίου που είναι γνωστός ως Χριστόφορος Κολόμβος», είπε.

The look of the White House Italian translator as Trump says President Mozzarella for the Italian President and says U.S. and Italy have been allies since Ancient Rome. Hot fucking damn pic.twitter.com/ecrIaRFvOI

— Danny Keetz, Drunk Assistant to the GM (@DKeetz) 16 Οκτωβρίου 2019