Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αυστηρές κυρώσεις την Τουρκία

Με αυστηρές κυρώσεις απειλεί ξανά την Τουρκία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την εισβολή της στη Συρία.

Σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με πολλά μέλη του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών.

«Είμαστε έτοιμοι για την επιβολή ισχυρών κυρώσεων στην Τουρκία. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να τα περάσει και μπορεί να επιδιωχθεί πρόσθετη νομοθεσία. «Υπάρχει μεγάλη συναίνεση για αυτό. Η Τουρκία ζήτησε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε ο Τραμπ.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Οκτωβρίου 2019

Λίγο νωρίτερα σε άλλες αναρτήσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος έγραφε για την απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα. «Πολύ έξυπνο να μην συμμετέχεις στις έντονες μάχες κατά μήκος των τουρκικών συνόρων, για μια αλλαγή. Εκείνοι που μας πήγαν λανθασμένα στους πολέμους της Μέσης Ανατολής εξακολουθούν να πιέζουν να πολεμήσουν. Δεν έχουν ιδέα τι κακή απόφαση έχουν πάρει. Γιατί δεν ζητούν κήρυξη πολέμου;

Very smart not to be involved in the intense fighting along the Turkish Border, for a change. Those that mistakenly got us into the Middle East Wars are still pushing to fight. They have no idea what a bad decision they have made. Why are they not asking for a Declaration of War? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Οκτωβρίου 2019

Ο Τραμπ έγραψε ακόμη: «Θυμάστε πριν από δύο χρόνια όταν το Ιράκ θα πολεμούσε τους Κούρδους σε ένα άλλο μέρος της Συρίας; Πολλοί άνθρωποι ήθελαν να αγωνιστούμε με τους Κούρδους εναντίον του Ιράκ, με το οποίο μόλις είχαμε πολεμήσει. Είπα όχι, και οι Κούρδοι άφησαν τον αγώνα, δύο φορές. Τώρα το ίδιο συμβαίνει με την Τουρκία...

Οι Κούρδοι και η Τουρκία αγωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια. Η Τουρκία θεωρεί το ΡΚΚ τους χειρότερους τρομοκράτες όλων. Άλλοι μπορεί να θέλουν να έρθουν και να αγωνιστούν για τη μία ή την άλλη πλευρά. Αστους! Παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση. Ατελείωτοι Πόλεμοι!