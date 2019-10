Έπεσε το τελευταίο ιαπωνικό ρόβερ στον αστεροειδή Ριούγκου

Το ιαπωνικό διαστημικό σκάφος απέστειλε και το τελευταίο μικρό ρόβερ του Minerva-II2 πάνω στον αστεροειδή Ριούγκου, τον οποίο μελετά από κοντά από τον Ιούνιο του 2018. Το σκάφος είχε ήδη στείλει άλλα δύο παρόμοια ρόβερ στον αστεροειδή, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη.

Το Hyabusa2 (σημαίνει «γεράκι» στα ιαπωνικά), που κινείται σε απόσταση οκτώ έως δέκα χιλιομέτρων από τον Ριούγκου, χαμήλωσε σε ύψος ενός χιλιομέτρου από την επιφάνεια του αστεροειδούς και απελευθέρωσε το τελευταίο ρόβερ της αποστολής, το οποίο θα λειτουργήσει έως τις 8 Οκτωβρίου, συλλέγοντας δεδομένα και τραβώντας φωτογραφίες.

Το σκάφος της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας (JAXA) έχει προγραμματιστεί να επιστρέψει στη Γη το 2020, μεταφέροντας δείγματα που συνέλεξε από τον αστεροειδή, τόσο από την επιφάνεια όσο και από το υπέδαφος του (κάτι που έγινε για πρώτη φορά στη διαστημική ιστορία), τα οποία θα μελετηθούν από τους επιστήμονες. Η κάψουλα με τα δείγματα αναμένεται να πέσει στις ερήμους της νότιας Αυστραλίας στο τέλος του επόμενου έτους.

This is a 10x speed animation captured with the small monitor camera (CAM-H) during 2nd touchdown. CAM-H was installed by public donation — thank you everyone! Image time: 2019/7/11 10:03:54 ~ 10:11:44 JST, at altitudes 8.5m ~ 150m. (???? JAXA) https://t.co/ZrzegHABYU pic.twitter.com/owtaDxZx0m

— [email protected] (@haya2e_jaxa) July 26, 2019