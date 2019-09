Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου λόγω... εγκλωβισμού στην τουαλέτα

Αναστάτωση προκλήθηκε στη χθεσινοβραδινή πτήση της United Airlines από την Ουάσινγκτον με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο.

Μία επιβάτης εγκλωβίστηκε στην τουαλέτα του αεροπλάνου και ο πιλότος αναγκάστηκε να προβεί σε αναγκαστική προσγειώσει στο Ντέβερ, προκειμένου να «απελευθερωθεί» η γυναίκα.

Όπως μετέδωσε το BBC χρειάστηκαν ειδικά συνεργεία για να βγάλουν τη γυναίκα από την τουαλέτα, ενώ ένας άλλος επιβάτης τράβηξε σε βίντεο τις στιγμές με έναν άνδρα να λέει: «προσπαθούμε να ανοίξουμε την πόρτα κυρία, θα σας βγάλουμε σύντομα».

Τελικά οι επιβάτες έφτασαν στον προορισμό τους με τρεις ώρες καθυστέρηση.

A United Airlines flight was forced to make an unscheduled stop after a passenger got stuck in the bathroom. pic.twitter.com/rsPgSfvsiz

— TODAY (@TODAYshow) September 26, 2019