Αίσιο τέλος για τους τέσσερις παγιδευμένους ναυτικούς στο φορτηγό πλοίο που πήρε κλίση

Ασφαλής είναι πλέον και ο τέταρτος ναυτικός από το πλήρωμα του νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου Golden Ray, από το πλήρωμα που παγιδεύτηκε όταν το σκάφος έγειρε στα ανοιχτά της Πολιτείας της Τζόρτζιας, όπως ανακοίνωσε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Τα σωστικά συνεργεία άνοιξαν σταδιακά, χρησιμοποιώντας τρυπάνια, διόδους στο τεράστιο κύτος του Golden Ray, μήκους 200 μέτρων, που ήταν φορτωμένο αυτοκίνητα, ώστε πρώτα να μπορέσουν να δώσουν στους παγιδευμένους ναυτικούς νερό και τροφή και κατόπιν να τους βγάλουν.

Το τελευταίο μέλος του πληρώματος βγήκε από τη οπή που ανοίχτηκε τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Ο άνδρας ήταν σε θέση, παρά τη δοκιμασία, να σταθεί όρθιος πάνω στο κύτος καθώς μέλη των σωστικών συνεργείων του προσέφεραν βοήθεια.

U.S. Coast Guard and rescue crews have rescued the final Golden Ray crew member safely. All crew members are accounted for! https://t.co/UuxpZQxvYd pic.twitter.com/A0WsNEEeKX — Breaking911 (@Breaking911) September 9, 2019

Το τελευταίο μέλος του πληρώματος που διασώθηκε είχε παγιδευτεί πίσω από υαλοπίνακα στην αίθουσα ελέγχου της μηχανής. Ήταν το μόνο στο οποίο δεν ήταν εφικτό να προσφερθεί ούτε νερό, ούτε τροφή πριν εντέλει τα σωστικά συνεργεία ολοκληρώσουν τη διάτρηση του κύτους και βγάλουν έξω τον ναυτικό, 35 ώρες αφότου άρχισε η δοκιμασία.

Η θερμοκρασία στο εξωτερικό του πλοίου την ώρα της επιχείρησης είχε φθάσει τους 49° Κελσίου και ο πλοίαρχος Τζον Ριντ της ακτοφυλακής των ΗΠΑ τόνισε σε δημοσιογράφους πως ήταν βέβαιος ότι επικρατούσε ακόμη υψηλότερη θερμοκρασία μέσα στο σκάφος.

Ερωτηθείς για την κατάσταση των υπολοίπων τριών ναυτικών, που διασώθηκαν νωρίτερα, ο Ριντ είπε πως οι δύο ήταν σε θέση να βαδίσουν και να ανέβουν σε ρυμουλκό. Και οι τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ο πλοίαρχος απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε εκτίμηση για τα αίτια του ατυχήματος.

.@USCG Capt. John Reed, the incident commander who was personally on scene, had this to say after the final #GoldenRay crew member was rescued. #HappeningNow #BREAKING pic.twitter.com/1MhSCVjPsD — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 9, 2019

Οι επιχειρήσεις στρέφονται τώρα στην απορρύπανση και την περιβαλλοντική προστασία, την ανάκτηση του πλοίου και την αποκατάσταση της θαλάσσιας εμπορικής οδού, σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή.

Ελικόπτερα διέσωσαν 19 μέλη του πληρώματος του Golden Ray κι έναν Αμερικανό πιλότο ρυμουλκού την Κυριακή, όταν το φορτηγό άρχισε να παίρνει κλίση και κατόπιν έγειρε στο πλάι στο St. Simons Sound, σε ρηχά νερά, ανοικτά της Τζόρτζιας. Κατόπιν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο σκάφος, εξαιτίας της οποίας η επιχείρηση διάσωσης ανεστάλη προσωρινά.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι 13 από τα μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν αρχικά είναι υπήκοοι Φιλιππίνων και άλλα 6 Νοτιοκορεάτες.

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Vessel Finder, το πλοίο ναυπηγήθηκε το 2017 και έπλεε υπό σημαία νήσων Μάρσαλ.

Με χωρητικότητα 71.000 τόνων, το σκάφος ήταν σε θέση να μεταφέρει ως και 7.000 οχήματα. Ανήκει στη Hyundai Glovis, την εφοδιαστική θυγατρική του γιγαντιαίου κορεατικού βιομηχανικού ομίλου.