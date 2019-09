Ένας 8χρονος πάλεψε με ένα λιοντάρι και κατάφερε να γλιτώσει

Ένα αγόρι στο Κολοράντο των ΗΠΑ περιέγραψε πώς πάλεψε με ένα λιοντάρι και κατάφερε να γλιτώσει.

Ο 8χρονος συνέρχεται από την επίθεση που δέχτηκε στο βουνό έξω από το σπίτι του στο Κολοράντο τον περασμένο μήνα και έδωσε τις λεπτομέρειες για το πώς πάλεψε για τη ζωή του όταν το ζώο είχε το κεφάλι του στο στόμα του.

Το λιοντάρι που επιτέθηκε στον 8χρονο ήταν 1 έτους και θανατώθηκε, όπως αναφέρει το nbcnews.com.

Ο 8χρονος είπε ότι το ζώο τον είχε παγιδεύσει κάτω από ένα δέντρο και εκείνο προσπαθούσε να το απομακρύνει με ένα ξύλο που είχε βρει.

Ο Πάικ Κάρλσον έπαιζε με τον αδελφό του στην πίσω αυλή του σπιτιού του στο Μπέιλι, όταν κατέβηκε από τον λόφο για να μιλήσει σε έναν γείτονα. Ο Πάικ είπε ότι ενώ περπατούσε, ξαφνικά του επιτέθηκε το λιοντάρι.

An 8-year-old boy from Colorado recovering from a mountain lion attack described how he fought off the animal with a stick as it pinned him underneath a tree. https://t.co/pMgdRKar20

— NBC News (@NBCNews) 7 Σεπτεμβρίου 2019