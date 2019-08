Πυροβολισμοί σε εμπορικό στο Τέξας: Το χρονικό ενός μακελειού που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στο Τέξας όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κατάστημα. Το μακελειό που ακολούθησε κανείς δεν το περίμενε: δεκάδες τραυματίες και νεκροί, με τα μέσα ενημέρωσης να μιλούν για 18 άτομα που έχασαν τη ζωή τους και ακόμα να μην επιβεβαιώνεται ο ακριβής αριθμός.

Η αστυνομία του Ελ Πάσο, αρχικά έλαβε «πολλές πληροφορίες» για παρουσία «πολλών οπλοφόρων» κάτι που στη συνέχεια φαίνεται πως διαψεύστηκε. «Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακράν του εμπορικού κέντρου Σιέλο Βίστα», αναφερόταν στο προειδοποιητικό μήνυμά της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter πως η ένοπλη επίθεση στο εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο του Τέξας ήταν πολύ κακή, με πολλούς νεκρούς ενώ δεν έπαψε να παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Οι πολίτες που βρέθηκαν αυτές τις τραγικές στιγμές στο κοντά στο Cielo Vista Mall περιέγραφαν το σκηνικό ως μια πολύ τραγική εμπειρία. Οι μαρτυρίες ανέφεραν πως ακούγονταν παντού φωνές ο κόσμος έτρεχε να γλιτώσει. Κάποιοι έχαναν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, μια μητέρα αναζητούσε απεγνωσμένα το παιδί της. Πολλοί είχαν βρεθεί εκεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους για τη επόμενη σχολική χρονιά, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ενώ αρχικά υπήρχαν ανακοινώσεις για τρεις υπόπτους, οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για σύλληψη ενός 21χρονου άνδρα. Το δίκτυο KTSM9 News έχει δημοσιεύσει μια φωτογραφία και ισχυρίζεται πως είναι επιβεβαιωμένη εικόνα του δράστη. Ένας λευκός άνδρας κρατά όπλο, ένα τουφέκι και να είναι έτοιμος να πυροβολήσει.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl

— KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019