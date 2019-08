Πυροβολισμοί σε εμπορικό στο Τέξας: Μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τον τρόμο

Όπως αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν πως το επεισόδιο στο εμπορικό του Τέξας έχει λήξει, παρόλα αυτά ερευνούν και τις γύρω περιοχές για να είναι βέβαιοι πως δεν υπάρχει κάποια απειλή για τους πολίτες. Το ρεπορτάζ του σταθμού αναφέρει πως υπήρχαν πολλοί μάρτυρες που βρίσκονταν στο πάρκινγκ και είδαν έναν άνδρα να πυροβολεί και στο χώρο στάθμευσης.

Οι δημοσιογράφοι του καναλιού αναφέρονται σε πολλές τραγικές ιστορίες μεταξύ των οποίων και εκείνη μιας μητέρας που μέσα στον πανικό έχασε το παιδί της και ούρλιαζε: «Πού είναι ο γιος μου;». Ένας άνδρας που είχε πάει με τη μητέρα του για ψώνια εγκλωβίστηκε στην περιοχή και μη μπορώντας να ξεφύγει έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο περιμένοντας να σταματήσει το μακελειό.

Watch the latest video at foxnews.com​

Όσοι βρέθηκαν στο εμπορικό περιγράφουν αυτό που έζησαν ως ένα χάος, ένα μεγάλο σοκ. Μάζες ανθρώπων έτρεχαν στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν, αναφέρουν πολίτες στον τηλεοπτικό φακό...

Η Αντριάννα βρισκόταν στο ταμείο για να πληρώσει μαζί με τα παιδιά της. Αναφέρει πως είδε τρεις άνδρες ντυμένους στα μαύρα να πυροβολούν. Όπως η κόρη της εξηγεί στον ρεπόρτερ Ivan Pierre Aguirre άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς και προσπάθησαν να ξεφύγουν.

Adriana and her two children were inside near the cash register when the shooting started. She says she saw 3 or 4 men in black as shooters. https://t.co/46Z5utWmE2

— Ivan Pierre Aguirre (@i_p_a_1) August 3, 2019