Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: Σπαραγμός για τον αδικοχαμένο 6χρονο

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που σημειώθηκε στο φεστιβάλ Gilroy Garlic που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Ένας άγνωστος, μέχρι στιγμής, άνδρας άρχισε να πυροβολεί σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους που βρίσκονταν στο φεστιβάλ ενώ στην συνέχεια έπεσε και ο ίδιος νεκρός από πυρά.

Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ο άνδρας δεν ήταν μόνος του και πως προκάλεσε το χάος μαζί με έναν ακόμη άνδρα. Ανάμεσα στα θύματα των πυροβολισμών είναι και ένα παιδί μόλις έξι ετών.

Πρόκειται για τον Στίβεν Ρομέρο, ο οποίος ήταν στο φεστιβάλ μαζί με τη μητέρα και τη γιαγιά του. Το παιδάκι είχε πάει στο φεστιβάλ για να γιορτάσει τα γενέθλια του, ωστόσο, η μοίρα είχε άλλα σχέδια... Πρόκειται για το πρώτο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί ενώ η μητέρα και η γιαγιά του νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.

Ο πατέρας του μικρού Στίβεν, Αλμπέρτο Ρομέρο, εμφανίστηκε συντρετριμμένος... «Θέλω η αστυνομία να "πιάσει" τους δολοφόνους. Είχε όλη την ζωή μπροστά του. Ήταν μόνο έξι».

Η γιαγιά του αδικοχαμένου παιδιού, που δεν ήταν μαζί του στο φεστιβάλ φαγητού δήλωσε πως «ήταν ένα αξιαγάπητο παιδί, πάντα ευγενικό, χαρούμενο και είχε όρεξη για παιχνίδι. Θέλω δικαίωση για το θάνατο του».

Τα social media γέμισαν από αναρτήσεις οργής για τον θάνατο του παιδιού... Για ακόμη μία φορά τέθηκε το θέμα της οπλοφορίας στην Αμερική μιας και χάνονται άδικα ζωές καθώς ο νόμος επιτρέπει σε κάποιον να αγοράσει όπλο πολύ εύκολα.

A society that can’t protect its children, that won’t stop gun violence is a society in moral crisis. The shootings continue because our politics and politicians allow it to. The only acceptable response to #Gilroy and this epidemic of gun violence is policy & action. https://t.co/nKszPp1CTY

— Peter Ambler (@PeterMAmbler) July 29, 2019