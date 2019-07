Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: Νεκρός 6χρονος ανήμερα των γενεθλίων του

Ένας 6χρονος είναι ένα από τα θύματα της επίθεσης από έναν ή δυο ενόπλους στο φεστιβάλ Gilroy Garlic που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Ο τελευταίος απολογισμός ανεβάζει σε 4 τους νεκρούς από τους πυροβολισμούς καθώς τη ζωή του έχασε, εκτός από τα τρία θύματά του και ο δράστης.

Βρισκόταν στο φεστιβάλ μαζί με τη μητέρα του και τη γιαγιά του. Ο 6χρονος Στίβεν Ρομέρο έπεσε νεκρός ανήμερα των γενεθλίων του ενώ η μητέρα και η γιαγιά του τραυματίστηκαν αλλά βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Τα social media γέμισαν από αναρτήσεις οργής για τον θάνατο του παιδιού το οποίο είναι το πρώτο θύμα που αναγνωρίζεται μετά το μακελειό.

A society that can’t protect its children, that won’t stop gun violence is a society in moral crisis. The shootings continue because our politics and politicians allow it to. The only acceptable response to #Gilroy and this epidemic of gun violence is policy & action. https://t.co/nKszPp1CTY

— Peter Ambler (@PeterMAmbler) July 29, 2019