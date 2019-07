Εικόνες χάους και τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια

Πανικό, τρόμο και θάνατο σκόρπισε ο δράστης των πυροβολισμών σε έκθεση τροφίμων και ποτών στην Καλιφόρνια, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να μετρά τρεις νεκρούς και δώδεκα τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη σε πάρκο της πόλης Γκίλροϊ χθες Κυριακή, τελευταία ημέρα της έκθεσης, όπου ο κόσμος έτρεχε να κρυφτεί ενώ στο φόντο ακούγονταν οι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με δημοτικό σύμβουλο της πόλης, ένας ύποπτος τελεί υπό κράτηση. «Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλοι [ένοπλοι], είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να μεταχειριστούμε την κατάσταση ως εάν να συνεχίζει να εκτυλίσσεται, έχουμε αναπτύξει αστυνομικούς από εδώ μέχρι το Σαν Χοσέ».

Ωστόσο ακόμη η εικόνα είναι συγκεχυμένη όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων. Η εφημερίδα San Francisco Chronicle έκανε λόγο για έναν νεκρό, τον ίδιο απολογισμό έδωσε τοπικό νοσοκομείο.

Νωρίτερα, ο τοπικός σταθμός του δικτύου NBC, το NBC Bay Area, μετέδωσε πως τραυματιοφορείς ενημερώθηκαν πως υπήρχαν τουλάχιστον 11 τραυματίες.

«Να προσέχετε και να είστε ασφαλείς!» ήταν η αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter έπειτα από αυτό το νέο mass shooting, το νιοστό των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019