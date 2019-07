Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στην Καλιφόρνια

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά αγνώστου σε χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη τριήμερη έκθεση τροφίμων στην Πολιτεία Καλιφόρνια χθες Κυριακή, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ελάχιστες λεπτομέρειες είναι σαφείς μέχρι στιγμής. Το NBC Bay Area μετέδωσε ότι τραυματιοφορείς που έσπευδαν στην περιοχή όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ ενημερώθηκαν πως έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 11 άνθρωποι.

Το Gilroy Garlic Festival οργανώνεται κάθε χρόνο σε μια περιοχή νότια του Σαν Χοσέ.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπους που βρίσκονται στην εκδήλωση να σκορπίζουν καθώς ακούγονται εκπυρσοκροτήσεις στο υπόβαθρο. «Μα τι γίνεται;» διερωτάται μια γυναίκα σε ένα από τα βίντεο. «Ποιος αρχίζει να πυροβολεί σε ένα φεστιβάλ για το σκόρδο;» απορεί.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr

— niah ㊝ (@wavyia) July 29, 2019