Η Νέα Υόρκη απαγορεύει την αφαίρεση των νυχιών στις γάτες

H Νέα Υόρκη έγινε η πρώτη αμερικανική πολιτεία που απαγόρευσε την ονυχεκτομή, την επέμβαση για την αφαίρεση των νυχιών της γάτας, μια πρακτική που επικρίνεται ιδιαίτερα και ήδη απαγορεύεται σε πολλές χώρες, όπως στη Γαλλία.

Η ονυχεκτομή στη γάτα απαγορεύεται σε διάφορες αμερικανικές πόλεις, αλλά σε καμιά έως σήμερα πολιτεία ολόκληρη. Είναι μια βαριά επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται η τελευταία φάλαγγα των δακτύλων του ζώου στερώντας του έτσι τα γαμψά του νύχια.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων για την Προστασία των ζώων συντροφιάς, που υιοθετήθηκε το 1987 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, απαγορεύει κυρίως την αφαίρεση των γαμψών νυχιών και των δοντιών. Έχει επικυρωθεί έως σήμερα από 24 ευρωπαϊκά κράτη.

«Η ονυχεκτομή είναι μια σκληρή και επώδυνη επέμβαση που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σωματικά και συμπεριφοράς για τα απροστάτευτα ζώα», εκτιμά σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο που επικύρωσε χθες, Δευτέρα, την απαγόρευση η οποία ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο.

«Απαγορεύοντας αυτή την αρχαϊκή πρακτική, εξασφαλίζουμε ότι τα ζώα δεν θα υφίστανται πλέον αυτές τις απάνθρωπες και περιττές επεμβάσεις», τονίζει. Η ονυχεκτομή θα καθίσταται δυνατή για ιατρικούς λόγους, όταν υπάρχει ένας κίνδυνος για την υγεία της γάτας, διευκρινίζεται, Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι υποστηρικτές της ονυχεκτομής επισημαίνουν ότι η επέμβαση αυτή αποτρέπει μερικές φορές την εγκατάλειψη των γατών ή την ευθανασία τους, με τους ιδιοκτήτες τους να μην καταφέρνουν να τις εμποδίζουν να γρατζουνίζουν.

Η Κτηνιατρική Εταιρία της Νέας Υόρκης είχε αντιταχθεί στο κείμενο όταν αυτό εξεταζόταν, εκτιμώντας ότι η ονυχεκτομή μπορεί να δικαιολογείται υπό ορισμένους όρους.

«Νίκη!», έγραψε στο Twitter η οργάνωση προστασίας των ζώων PETA.

VICTORY! It's now illegal to declaw cats in the state of #NewYork! ????

Declawing is a painful & unnecessary mutilation. RETWEET if you want ALL states to ban it! #BanDeclawing pic.twitter.com/LZAMG7TrvQ

— PETA - #EndSpeciesism (@peta) July 22, 2019