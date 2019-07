Το Ιράν διαψεύδει τις ΗΠΑ για την κατάρριψη drone

Η δημόσια τηλεόραση του Ιράν πρόβαλε σήμερα το απόγευμα εικόνες που, όπως υποστηρίζει, καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατέστρεψε ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του Κόλπου, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δείχνει πολεμικά πλοία από αέρος. Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, το βίντεο λήφθηκε από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και οι χρονικές ενδείξεις που το συνοδεύουν αποδεικνύουν ότι εξακολουθούσε να βιντεοσκοπεί και μετά την ώρα που, σύμφωνα με την Ούασινγκτον, κατέπεσε στο Στενό του Χορμούζ.

DO NOT MISS #IRGC releases video showing its #drone -the #US alleges to have downed-safely returning to its base after monitoring #USSBoxer before and after the vessel sailed through the Strait of #Hormuz.

PARTS 1-2-3#Iran

— Press TV (@PressTV) 19 Ιουλίου 2019