Θίασοι του Μπρόντγουεϊ ψυχαγωγούν τους περαστικούς στη διάρκεια του μπλακ άουτ

Όταν το Μανχάταν βυθίστηκε στο σκοτάδι το Σάββατο το απόγευμα από μια τεράστια βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης χορωδίες και μέλη των θιάσων των μιούζικαλ που ανεβαίνουν στο Μπρόντγουεϊ ψυχαγώγησαν τους περαστικούς με εκδηλώσεις στον δρόμο.

Η βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης σημειώθηκε στις 19:00, την ώρα που ξεκινούν πολλές παραστάσεις στο Άπερ Ιστ Σάιντ της Νέας Υόρκης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με το μετρό και τους φωτεινούς σηματοδότες ξαφνικά να σκοτεινιάζουν χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους αυτή τη ζεστή, καλοκαιρινή νύκτα. Πολλοί εξεπλάγησαν με τα όσα είδαν, όπως η συγγραφέας Μπριαλίν Χόπερ που εγκλωβίστηκε επί μία ώρα σε συρμό του μετρό.

«Υποθέτω ότι αυτό είναι που αποκαλούμε “μια στιγμή της Νέας Υόρκης”», έγραψε στο Twitter αναρτώντας βίντεο με μια χορωδία να τραγουδά την ώρα που δύει ο ήλιος. «Βγήκα από το μετρό και είδα σκοτεινά εστιατόρια και φανάρια, πολίτες να κατευθύνουν την κίνηση των αυτοκινήτων και μια συναυλία του Κάρνεγκι Χολ στον δρόμο», πρόσθεσε.

I guess this is what they call a New York moment. After being trapped on the F for an hour because of the power outage I emerged to see dark restaurants & traffic lights, civilians directing traffic, & an evacuated Carnegie Hall concert happening in the street. #nyc #Blackout pic.twitter.com/3p9UWtRrel

— Briallen Hopper (@briallenhopper) 14 Ιουλίου 2019