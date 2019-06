Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει την κορεατική χερσόνησο.

Η συνάντηση γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Αμερικανού προέδρου στον Κιμ μέσω... Twitter.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!

Ο δρόμος για τη συνάντηση των δύο ανδρών φαινόταν από το πρωί να ανοίγει, όταν η ζώνη που χωρίζει Βόρεια και Νότια Κορέ έκλεισε για τους τουρίστες.

«Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας θα ανταλλάξουν χειραψία για την ειρήνη στην Πανμουντζόμ, τον τόπο που συμβολίζει τη διαίρεση» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πάμε στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ) και θα συναντήσω τον πρόεδρο Κιμ. Χαίρομαι πολύ» δήλωσε στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απηύθυνε χθες πρόσκληση της τελευταίας στιγμής στον Βορειοκορεάτη ηγέτη να πάει εκεί για να του σφίξει το χέρι και να του πει «καλημέρα».

Η προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες έδειχνε τους τελευταίους μήνες να έχει βυθιστεί σε τέλμα μετά την αποτυχία της δεύτερης συνόδου κορυφής Τραμπ-Κιμ στο Βιετνάμ τον Φεβρουάριο.

LIVE: US President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the Demilitarized Zone that divides the Korean peninsula.

Trump invited Kim to meet at the DMZ via Twitter. https://t.co/sIx1hw5k9s

— Al Jazeera News (@AJENews) 30 June 2019