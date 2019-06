Τραμπ: Σταμάτησα την επίθεση κατά του Ιράν 10 λεπτά πριν γίνει

Δέκα λεπτά προτού πραγματοποιηθεί η επίθεση έδωσε την εντολή ο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Twitter σχετικά με την κατάρριψη του αμερικανικού μη επανδρωμένου drone.

«Δέκα λεπτά πριν την επίθεση τη σταμάτησα, καθώς δεν ήταν η κατάλληλη απάντηση στην κατάρριψη του μη επανδρωμένου drone μας», δήλωσε, μέσω Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ήμασταν έτοιμοι να ανταποδώσουμε σε 3 διαφορετικούς στόχους και όταν ρώτησα πόσοι θα πεθάνουν, ένας στρατηγός μου απάντησε 150 άνθρωποι», ανέφερε.

Στο μεταξύ, το Ιράν εξέπεμψε δύο φορές προειδοποίηση προτού καταρρίψει το αμερικανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) χθες, Πέμπτη, πάνω από την Θάλασσα του Ομάν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της μονάδας Αεροδιαστημικής των Φρουρών της Επανάστασης.

«Δύο φορές τους στείλαμε σήμα προειδοποίησης», δήλωσε ο ταξίαρχος Αμιραλί Χατζιζαντέχ στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Το αεροσκάφος αυτό διαθέτει ένα σύστημα το οποίο του επιτρέπει να μεταδίδει σε ένα κεντρικό σύστημα τα σήματα και τις πληροφορίες που δέχεται», διευκρίνισε.

«Δυστυχώς δεδομένου του ότι δεν απάντησαν και του ότι και για μια τελευταία φορά ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας έστειλε αίτημα στις 03:55 (τοπική ώρα, 02:25 ώρα Ελλάδος) και είδε ότι δεν σταμάτησαν να πλησιάζουν και δεν άλλαξαν πορεία, στις 04:05 (τοπική ώρα, 02:35 ώρα Ελλάδος) ήμασταν υποχρεωμένοι να το καταρρίψουμε», σημείωσε ο ταξίαρχος.

Το «κατασκοπευτικό drone του αμερικανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» καταρρίφθηκε μετά την είσοδό του στον ιρανικό εναέριο χώρο, επιβεβαίωσε παράλληλα ο ταξίαρχος Χατζιζαντέχ, την ώρα που η Ουάσινγκτον βεβαιώνει ότι το αεροσκάφος της επλήγη ενώ βρισκόταν σε διεθνή εναέριο χώρο.

Ο ταξίαρχος σημείωσε επίσης ότι η Τεχεράνη απέφυγε να καταρρίψει άλλο αμερικανικό αεροσκάφος με 35 επιβαίνοντες, το οποίο συνόδευε το αμερικανικό στρατιωτικό drone που κατέρριψε στον Κόλπο.

«Μαζί με το αμερικανικό drone στην περιοχή υπήρχε επίσης ένα αμερικανικό P-8 αεροσκάφος με 35 επιβαίνοντες. Και αυτό το αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο μας και θα μπορούσαμε να το έχουμε καταρρίψει, αλλά δεν το κάναμε», υπογράμμισε ο Χατζιζαντέχ σε δήλωσή του την οποία επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Ιράν οφείλει να απαντάει στη διπλωματία με διπλωματία, δήλωσε την ίδια ώρα από το Αλ Χαρτζ στην Σαουδική Αραβία ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράν Μπράιαν Χουκ.

Video released by #IRGC shows the moment of shooting down an intruding American spy drone on Wednesday.#USdroneShotDown #Drone #UnitedStates #HormuzStrait #Iran pic.twitter.com/wp6AS7KugD

— Press TV (@PressTV) June 20, 2019