Έκρηξη στη Λυών: Καρφιά και βίδες περιείχε το παγιδευμένο πακέτο

Σε παγιδευμένο δέμα αποδίδουν οι αρχές την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον κεντρικό πεζόδρομο Βικτόρ Ουγκό της Λυών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σε μια πρώτη αντίδραση, έκανε λόγο για «επίθεση», από την οποία δεν υπήρξαν νεκροί.

Νωρίτερα, πηγές της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δικαστικών αρχών ανέφεραν ότι ένα παγιδευμένο δέμα, που ήταν τοποθετημένο στο οδόστρωμα εξερράγη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η βόμβα περιείχε «καρφιά και βίδες».

#Update: Just in - Video of the scene at the "rue Victor-Hugo" street in the French city of #Lyon, of French police officers and fire fighters were responding from the Explosion, Leaving at least 6 people injured. #France pic.twitter.com/oMpVUEO41y

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) May 24, 2019