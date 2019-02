Πολύνεκρη πυρκαγιά στο Παρίσι, από τα παράθυρα καλούσαν σε βοήθεια οι ένοικοι

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ακόμα 28 τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τη νύχτα, σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Παρίσι. Ο ένας από τους τραυματίες είναι σοβαρά, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς η πυρκαγιά μαινόταν για ώρες στον 7ο και τον 8ο όροφο του κτιρίου.

At least seven dead and several injured in Paris building fire https://t.co/WwswzfBXLu

Το φλεγόμενο κτίριο, κατασκευασμένο τη δεκαετία του '70, βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα της πόλης, στον αριθμό 17 της οδού Erlanger.

Οι Πυροσβέστες έκαναν λόγο για πολύ βίαιη πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν άγνωστα. Καθώς οι φλόγες επεκτείνονταν επικράτησε πανικός, με ενοίκους να καλούν σε βοήθεια από τα παράθυρά τους και άλλους να βγαίνουν στη στέγη για να σωθούν. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από το κτίριο τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους.

Εκκενώθηκαν επίσης δύο γειτονικά κτίρια, προληπτικά.

#Update: Wow some more shocking pictures reveals that the fire spread on multiple floors when the fire started at the seventh floor in #Paris, were 7 people and 28 people got wounded. Picrure credit: B. Moser/BSPP pic.twitter.com/7l0SglsW79

