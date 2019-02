Φωτογραφίες και βίντεο από τον μετεωρίτη που έπεσε στην Κούβα

Ένας μετεωρίτης έπεσε χθες, Παρασκευή, στην Κούβα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη η οποία ακούσθηκε σε πολλές τοποθεσίες της επαρχίας Πινάρ δελ Ρίο (δυτική Κούβα), ανακοίνωσε ένα μέλος του Εθνικού Ινστιτούτου Αστρονομίας.

Πολυάριθμοι Κουβανοί μοιράσθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες και βίντεο από την πτώση του μετεωρίτη που σημειώθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) και συνοδεύθηκε από λάμψη. Δημοσιογράφοι του τοπικού τηλεοπτικού δικτύο Telepinar δημοσιοποίησαν φωτογραφίες που δείχνουν μαύρους βράχους μεγέθους γροθιάς, οι οποίοι έπεσαν στην τουριστική πόλη Βινιάλες.

Έκπληκτοι οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Βινιάλες, ο Οσμάνι Μοσέγκι, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν τραυματίες.

«Έπεσαν πέτρες», πρόσθεσε, και η μεγαλύτερη απ' αυτές --μήκους «20 έως 30 εκατοστών»-- «άφησε ίχνη της πρόσκρουσής της» σ' έναν δρόμο που οδηγεί σε τουριστική ατραξιόν της πόλης, πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκτός από τη Βινιάλες, η έκρηξη έγινε αισθητή στις τοποθεσίες Κονσολασιόν ντελ Σουρ, Μίνας ντε Ματαάμπρε και Μαρτίνες, μετέδωσε το επίσημο κουβανικό πρακτορείο ειδήσεων ACN.

«Έχουμε έναν βραχώδη μετεωρίτη, με κράμα σιδήρου και νικελίου, ο οποίος περιέχει επίσης μεγάλη ποσότητα πυριτικού άλατος μαγνησίου», διευκρίνισε ένας ειδικός του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Αστρονομίας, ο Εφρέν Χάιμες Σαλγάδο, τον οποίο επικαλείται ο ραδιοσταθμός Radio Guama.

Breaking: Damage reported after a suspected small meteor strikes Viñales, Cuba. There are no reports of any injuries. A video shows the trail of the possible meteor in the sky. pic.twitter.com/xlFof46yyi

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 1 Φεβρουαρίου 2019