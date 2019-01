Νεκροί 15 από τους 16 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος που συνετρίβη στο Ιράν

Στρατιωτικό ήταν το Boeing 707 μεταφοράς φορτίου, το οποίο συνετρίβη νωρίτερα στο Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 15 από τους 16 επιβαίνοντες, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο τον ιρανικό στρατό.

Το αεροσκάφος έπεσε στην επαρχία Alborz.

«Το Boeing 707 που μετέφερε κρέας από το Μπισκέκ στο Κιργιστάν έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Fath σήμερα... Ο μηχανικός πτήσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο» τονίζει ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε πάνω σε κτίριο κατοικιών.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δέκα επιβαίνοντες ενώ η ιρανική τηλεόραση μιλά για επτά πτώματα.

The Kyrgyzstan plane took of from Tehran Mehrabad airport but faced technical problems midair and had to make an emergency landing.https://t.co/BrTamhSooK pic.twitter.com/R7Y4Srbodp

