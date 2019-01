Οι πρώτες εικόνες από το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Ιράν

Τις πρώτες εικόνες από το σημείο της συντριβής του Boeing 707 με περίπου εννέα επιβαίνοντες, κοντά στην Τεχεράνη, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που Ιράν και Κιργιστάν αλληλοδιαψεύδονται αναφορικά με το σε ποιον ανήκε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφορικά με το από πού είχε απογειωθεί το αεροπλάνο παραμένουν συγκεχυμένες, καθώς αλλού αναφέρεται πως είχε ξεκινήσει από το Μπισκέκ, την πρωτεύουσα του Κιργιστάν, κι αλλού από το αεροδρόμιο Mehrabad της Τεχεράνης.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως αντιμετώπισε κάποια τεχνικά προβλήματα και υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Fath, κοντά στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε πάνω σε κτίριο κατοικιών.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου εννέα επιβαίνοντες, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι σαφής η τύχη τους.

