Συντριβή αεροσκάφους με εννέα επιβαίνοντες στο Ιράν

Αεροσκάφος Boeing 707 μεταφοράς φορτίου, με εννέα επιβαίνοντες, συνετρίβη πριν λίγο στο Ιράν, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στο αεροδρόμιο Fath, κοντά στην Τεχεράνη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η τύχη των επιβαινόντων.

«Δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες για τις λεπτομέρειες της συντριβής» δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Ιράν Pirhossein Kolivand.

A Boeing 707 cargo plane has crashed in Karaj airport near capital Tehran pic.twitter.com/zIceqb5Q1N

— Mohammad Hashemi (@mo_hashemi) 14 January 2019