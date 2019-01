Πολύνεκρο δυστύχημα σε ορυχείο στην Κίνα

Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο έχουν παγιδευτεί κάτω από τη γη μετά την κατάρρευση χθες Σάββατο στοάς ανθρακωρυχείου στην περιφέρεια Σαανσί (βόρεια Κίνα), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τις οποίες επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δύο παγιδευμένων συνεχίζεται ακόμη σήμερα, ενώ 66 ανθρακωρύχοι μπόρεσαν να βγουν στην επιφάνεια σώοι και αβλαβείς.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, που σημειώθηκε σε ορυχείο της εταιρείας Baiji Mining, όπως αναφέρει το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα δυστυχήματα στα ορυχεία είναι συχνά στην Κίνα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και η εργασιακή ασφάλεια σε αυτά και τις εκστρατείες πάταξης των παράνομων ανθρακωρυχείων.

Σύμφωνα με την κινεζική δημόσια υπηρεσία που είναι αρμόδια για την ασφάλεια στα ανθρακωρυχεία, 375 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα του είδους το 2017, αριθμός μειωμένος κατά 28,7% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Video: Search for two trapped miners is underway after a roof collapsed, killing at least 19 miners at a coal mine in NW China's Shaanxi Province on Saturday pic.twitter.com/FRckcytRkA

— CGTN (@CGTNOfficial) 13 Ιανουαρίου 2019