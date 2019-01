Αγέλη από… φώκιες εισέβαλε σε χωριό στον Καναδά

Το χωριό του Ρόντικτον-Μπάιντ Αρμ ζήτησε σήμερα τη βοήθεια της ακτοφυλακής του Καναδά, μπροστά στην εισβολή περίπου 40 φωκιών, οι οποίες αδυνατώντας να επιστρέψουν στον Ατλαντικό Ωκεανό, περιπλανιούνται στους δρόμους και τους κήπους της μικρής κοινότητας στο βόρειο τμήμα της νήσου Νέα Γη.

Το δημοτικό συμβούλιο του χωριού συγκλήθηκε χθες το βράδυ για να συζητήσει την κατάσταση, η οποία διαρκεί αρκετές ημέρες, και αποφάσισε επίσημα να ζητήσει από την ακτοφυλακή να απομακρύνει τα θαλάσσια θηλαστικά.

Seals at mouth of the brook in Roddickton. Wonder where’s DFO. Those seals been there for a few weeks. They are 4 or 5 miles from the ocean and they are probably starving. pic.twitter.com/A9RuA6Njln

— Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 4 Ιανουαρίου 2019