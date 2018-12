Η σπαρακτική αντίδραση σκύλου όταν ο ιδιοκτήτης του τον εγκαταλείπει και φεύγει τρέχοντας

Ένα βίντεο που έδωσε φιλοζωική οργάνωση κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνοντας την σπαρακτική αντίδραση ενός σκύλου όταν ο ασυνείδητος ιδιοκτήτης του τον εγκαταλείπει και τρέπεται σε φυγή με το αυτοκίνητό του.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέγραψε τη στιγμή που άντρας εγκαταλείπει το σκύλο του στο δρόμο, καθώς και τη συγκλονιστική αντίδραση του ζώου στο Στόουκ της Μεγάλης Βρετανίας.

Η κίνηση άντρα να εγκαταλείψει το σκύλο του στη μέση του δρόμου λίγο πριν τα Χριστούγεννα, έχει προκαλέσει οργή ενώ συγκινεί η προσπάθεια του ζώου να ακολουθήσει το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ξεκίνησε έρευνα για να εντοπίσει τον συγκεκριμένο άντρα που εγκατέλειψε τον σκύλο. Από το αυτοκίνητο κατεβαίνει ο οδηγός, ένας άντρας που κρατάει στο χέρι του έναν σκύλο από το λουρί, και στο άλλο χέρι ένα κρεβατάκι.

Αφού διέσχισε τον δρόμο, πετάει το κρεβατάκι κοντά στο πεζοδρόμιο, και αφού λύνει τον σκύλο από το λουρί του, αρχίζει να τρέχει το αυτοκίνητό του. Ο σκύλος τον ακολουθεί, κάνοντας απεγνωσμένες προσπάθειες να μπει στο όχημα. Ο άγνωστος άντρας βάζει μπροστά το αυτοκίνητο και φεύγει, ενώ το ζώο τρέχει απελπισμένο πίσω από το όχημα.

Τον σκύλο εν τέλει βρήκε να κάθεται μέσα στο κρεβάτι του, λίγη ώρα αργότερα, ένας περαστικός. Τον πήγε σε ένα κτηνιατρείο και τώρα τον έχει αναλάβει η φιλοζωική οργάνωση, RSPCA.