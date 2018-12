Χάος σε αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ που γέμισε... χρήματα

Η πόρτα ενός θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα αυτοκινητόδρομος στο Νιου Τζέρσεϊ να γεμίσει με χρήματα και να προκληθεί χάος.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης 13/12 και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και να προκληθούν ατυχήματα, καθώς αρκετοί οδηγοί σταμάτησαν καταμεσής του δρόμου για να μαζέψουν χρήματα.

Υπήρχαν πάντως και κάποιοι που έσπευσαν να βοηθήσουν τον υπάλληλο της χρηματαποστολής να περιορίσει τη ζημιά, βοηθώντας τον να μαζέψει μέρος των χρημάτων που ήταν σκόρπια στο δρόμο.

Η αστυνομία του Ιστ Ράδερφορντ με ανακοίνωσή της κάλεσε όλους όσοι πήραν χρήματα από τον αυτοκινητόδρομο να τα επιστρέψουν, λέγοντάς τους πως δεν πρόκειται να έχουν κυρώσεις. Όπως ενημέρωσε μάλιστα, μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το αστυνομικό τμήμα είχε δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που ήθελαν να επιστρέψουν τα χρήματα.

Εκπρόσωπος της εταιρείας της χρηματαποστολής ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Επιβεβαιώνουμε πως ένα από τα φορτηγά μας ενεπλάκη σε περιστατικό που έγινε σε αυτοκινητόδρομο του Ιστ Ράδερφορντ σήμερα το πρωί. Διενεργείται έρευνα για το συμβάν και προς το παρόν δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο άλλο σχόλιο».

Early Christmas for NJ commuters! It was raining 💵 on Route 3!! @njdotcom @ABC7NY @News12NJ #commute pic.twitter.com/oNC7bs3fZz

— Sabrina Quagliozzi (@squagliozzi) 13 Δεκεμβρίου 2018