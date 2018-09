Φράουλες με βελόνες στα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία

Η Πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας προσέφερε σήμερα αμοιβή 100.000 δολαρίων Αυστραλίας (61.500 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη αυτών που τοποθέτησαν βελόνες ραψίματος μέσα σε φράουλες.

Η αστυνομία έχει δηλώσει πως αυτό το σαμποτάζ με βελόνες και καρφίτσες αφορά έξι μάρκες φράουλας στην Αυστραλία και οι αρχές προειδοποιούν τους καταναλωτές να κόβουν το φρούτο στη μέση πριν το φάνε.

«Κάποιος προσπαθεί να σαμποτάρει τη βιομηχανία της φράουλας, αλλά έτσι βάζει σε κίνδυνο τις ζωές μωρών και παιδιών και οικογενειών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ Αναστάσια Παλαστσούκ επιβεβαιώνοντας την επικήρυξη.

Η προειδοποίηση αφορά τις μάρκες φράουλας Berry Obsession, Berry Licious, Donnybrook Berries, Love Berry, Delightful Strawberries και Oasis, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία έκανε γνωστό πως τα φρούτα με τις βελόνες φαίνεται πως προέρχονται από έναν προμηθευτή με έδρα την Κουίνσλαντ.

Disgruntled former employee suspected of sabotaging strawberries with sewing needles. Police in three states are now investigating. The contamination impacts Berry Obsession and Berrylicious brands. Story: https://t.co/GXexvvJkg0 @Bianca_Stone #7News pic.twitter.com/6vz2DwepTy

— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 12 Σεπτεμβρίου 2018