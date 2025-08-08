Δύο τουρίστες, ηλικίας περίπου 50 ετών, βρέθηκαν νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο της Μήλου, προκαλώντας την έντονη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ, οι οποίοι βρίσκονταν στο νησί με οργανωμένο γκρουπ. Η πρώτη σορός έχει ήδη ανασυρθεί από το σημείο, ενώ οι προσπάθειες για την περισυλλογή της δεύτερης σορού συνεχίζονται, όμως δυσχεραίνονται σημαντικά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το Miloslife.

Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο συντονίζει την επιχείρηση διάσωσης, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες Αρχές αναμένονται για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.